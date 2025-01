INMET emite novo alerta de tempestade para o Norte Pioneiro

Nesta quarta-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um novo alerta para a região do Norte Pioneiro. Desde o início desta semana, este é o terceiro alerta consecutivo emitido para a região, que apresenta riscos de tempestades com chuvas fortes e ventos intensos.

De acordo com as informações contidas no alerta emitido pelo Instituto, às 12h00 desta quarta-feira, durante as próximas 24 horas todas as cidades da região estão em estado de perigo potencial para tempestades.

Conforme as previsões do INMET, a região deve ser atingida por chuvas de até 50mm e ventos de até 60km por hora. Além disso, o Instituto informa que há a possibilidade de queda de granizo em grande parte da região.