Trabalhador da Pro Tork morre após sofrer descarga elétrica

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (22) tirou a vida de um trabalhador da empresa de moto peças Pro Tork, situada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a vítima foi identificada como Felipe Alves da Silva, 29 anos, morador do município de Santana do Itararé e que estava trabalhando há cerca de duas semanas no setor de cromagem da empresa.

Ainda conforme as primeiras informações, o rapaz trabalhava em uma máquina quando sofreu uma descarga elétrica. Felipe foi socorrido por colegas de trabalho e levado a Santa Casa de Siqueira Campos, mas infelizmente não resistiu e entrou em óbito.

A situação foi repassada a equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos que acionou o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para recolher o corpo da vítima.

Um trabalhador da empresa que preferiu não se identificar relatou a reportagem que cerca de 30 minutos antes do jovem sofrer a descarga elétrica ele também havia levado um choque na mesma máquina. Também foi divulgada a informação de que, há alguns dias, a vítima teria se queixado de dores no peito.

A reportagem da Folha entrou em contato com a empresa Pro Tork que informou desconhecer que a morte tenha sido causada por uma descarga elétrica. O grupo também reforçou que está prestando todo apoio a família da vítima e, inclusive, a esposa do rapaz também trabalha na empresa. A Pro Tork também reforçou que está colaborando com as autoridades policiais para que a situação seja devidamente esclarecida.

As causas e circunstâncias do caso seguem sendo investigadas e o delegado responsável pelo caso aguarda o resultado dos exames de necrópsia que devem apontar a real causa da morte.