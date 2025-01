Norte Pioneiro está em novo alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de tempestades para o Norte Pioneiro do Paraná. O alerta foi emitido nesta terça-feira (21) e será válido até às 10h00 da próxima quarta-feira (22).

O Alerta Amarelo é um nível de aviso emitido pelos serviços meteorológicos para alertar a população sobre uma situação climática ambiental perigosa, mas que ainda não oferece grande risco imediato. Esse alerta indica que há condições adversas, como chuvas fortes, ventos intensos ou outras variações do tempo que podem afetar a região indicada no alerta.

De acordo com as informações divulgadas no alerta, a região poderá sofrer com chuvas intensas nas próximas horas, que devem atingir até 30mm por hora. Além disso, o alerta também informa que há grande risco de que ventos de até 60km por hora atinjam a região.

Segundo o INMET, ainda há a possibilidade de que haja risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em diversas cidades do Norte Pioneiro.