Vice-governador acompanha obras de construção da Ponte de Guaratuba

Na última semana, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, acompanhado de uma comitiva composta por representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), do Movimento Pró-Paraná, e autoridades como o ex-governador Orlando Pessuti, realizou uma visita técnica às obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná. O principal objetivo foi acompanhar o progresso da obra, que já atingiu 35,3% de execução.

A visita iniciou com a apresentação do projeto pela equipe do Consórcio Nova Ponte, com detalhes sobre a execução da obra, feita pelo coordenador de Engenharia, Álvaro Cavalcanti. Após a apresentação, o grupo seguiu para o acompanhamento das obras no mar e no canteiro central.

“Avançando de forma vigorosa, as obras devem estar concluídas em abril de 2026. Mais um sonho dos paranaenses se tornando realidade”, afirmou Darci Piana.

Durante a visita, o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Fernando Furiatti, ressaltou o impacto da ponte para o estado e o avanço dos trabalhos. “Talvez seja o último ano que a gente faça a travessia do ferry-boat. Enfrentamos muitos desafios, mas com o apoio da população e das autoridades, conseguimos avançar para os 35% de execução da obra. Estamos confiantes que a entrega será feita dentro do prazo, em abril de 2026”, destacou Furiatti.

A engenheira fiscal do DER/PR, Larissa Vieira, comentou sobre a importância da fiscalização, enfatizando o trabalho realizado em conjunto com o contrato de supervisão que auxilia na verificação dos projetos e execução da obra. "O controle tecnológico e geométrico é realizado para garantir que o trabalho esteja conforme o edital", explicou.

Marcos Domakoski, presidente do Movimento Pró-Paraná, também destacou o avanço da obra e seu significado para os paranaenses. “É uma etapa importante e estamos acompanhando o progresso, que está dentro do cronograma. Estamos ansiosos para a inauguração", afirmou.

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, ciclovia, barreiras rígidas de concreto e guarda-corpo. O Governo do Estado investe R$ 386,9 milhões na obra, que está prevista para ser entregue em abril de 2026. O andamento da obra pode ser acompanhado em tempo real pelo site www.pontedeguaratuba.pr.gov.br.