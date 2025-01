Jaguariaíva abre inscrições para voluntários do programa “Família Acolhedora”

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com o Poder Judiciário, está com inscrições abertas para o Programa Família Acolhedora. O programa, instituído pela Lei nº 2.652/2017, visa garantir um ambiente familiar temporário para crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados de suas famílias devido a situações de risco ou vulnerabilidade social.

O objetivo do programa é oferecer acolhimento em um lar temporário, com cuidado e proteção, até que seja possível a reintegração familiar ou o encaminhamento para adoção. O período de acolhimento pode variar de alguns dias a até 18 meses, dependendo da situação de cada criança ou adolescente.

As famílias que se inscreverem no programa serão selecionadas por meio de um processo de capacitação e avaliação realizado pela equipe técnica do CREAS. Para participar, os interessados devem atender a alguns requisitos, como residir em Jaguariaíva, ter idades entre 21 e 65 anos, e possuir condições socioeconômicas e emocionais para acolher crianças e adolescentes. Além disso, é necessário não ter antecedentes criminais e estar disponível para participar da formação oferecida pelo programa.

As famílias acolhedoras selecionadas receberão acompanhamento contínuo por profissionais do CREAS durante o período em que estiverem acolhendo as crianças e adolescentes. Além disso, será disponibilizado um subsídio financeiro para ajudar nas despesas do acolhimento, como alimentação, vestuário, medicamentos e outras necessidades. O valor do subsídio é destinado a cobrir os custos básicos relacionados ao cuidado e bem-estar dos acolhidos.

O programa é uma medida importante para proteger crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade e garantir que, enquanto aguardam uma solução definitiva para sua situação familiar, recebam os cuidados necessários em um ambiente familiar acolhedor.

Para mais informações, os interessados devem procurar o CREAS de Jaguariaíva, localizado na Rua Capivari. O processo de seleção e capacitação é fundamental para a participação no programa e será conduzido pela equipe técnica do Centro de Referência.