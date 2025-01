Chuva intensa cria buraco “gigante” no Espaço Chico; veja as imagens

A chuva incessante que atinge o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, desde a noite da última quinta-feira (16), começou a causar danos na área urbana da cidade. A chuva, que embora não seja forte em intensidade, atingiu, de forma contínua, o município até a tarde desta sexta-feira (17), e tem gerado grandes volumes de água, gerando danos para a cidade.

Até o momento, houve registro de grandes volumes de água acumulada em ruas da cidade, além de que, no Espaço Chico, a precipitação em grande escala acabou criando um buraco de tamanho significativo, o que pode representar perigo para a população.

Buraco abriu ao lado da pista de caminhada. Foto: Arquivo Folha Extra

A reportagem da Folha esteve no local onde o buraco foi aberto por conta da chuva e, ao chegar no local, constatou que o buraco está aumentando, e a tendência é que fique ainda maior se a chuva não parar.

Buraco está aumentando e a tendência é ficar ainda maior se a chuva não parar. Foto: Divulgação

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver que, em um dos lados do buraco, ainda é possível visualizar algumas pedras sextavadas que ficavam no local. Contudo, por volta das 13h00, a reportagem esteve no local e notou que as pedras não estavam mais ali. Além disso, no momento em que a reportagem chegou no local, ainda foi possível visualizar mais uma área desbarrancando para dentro do buraco, o que aumentou o tamanho do mesmo.

Com isso, a reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras, que retratou a seriedade do assunto. “Estamos reunindo os materiais necessários para marcar o local e isolá-lo. Como a chuva não para, e a previsão é de que continue durante o fim de semana, não há o que fazer no momento, a não ser marcar o local para evitar acidentes”, afirmou o secretário Pedro Luciano.

Local é frequentando por adultos e crianças. Foto: Arquivo Folha Extra

SOBRE O LOCAL

O Espaço de Lazer Chico, em Wenceslau Braz, é um local público, utilizado para caminhada e exercícios. Além dos adultos que frequentam o lugar, o espaço também conta, constantemente, com a presença de crianças, o que deixa a situação ainda mais séria.