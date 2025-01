Jovem é filmado por assassinos e vídeo é postado no status antes dele ser encontrado carbonizado

O corpo de um jovem foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (16) em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima foi identificada como João Vitor Gomes Braz. A princípio, a polícia foi informada de que uma moto havia sido abandonada após o piloto ter sido espancado e levado do local por suspeitos. Na sequência, os policiais foram informados que populares haviam encontrado um corpo na região do bairro Primavera.

No local, foi constatado que Vitor foi amarrado, espancado, levou tiros e teve seu corpo carbonizado. A equipe policial ainda não sabe se o rapaz foi morto antes ou depois de ter o corpo queimado. Além disso, os criminosos gravaram um vídeo onde a vítima diz que não irá mais vender drogas, o que levanta a suspeita que a motivação esteja relacionada com o tráfico. Informações extra-oficiais dão conta que o vídeo foi postado no status da vítima.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal).

O caso segue sendo investigado.