Polícia prende homem que estuprou menina de sete anos em Santo Antônio da Platina

NORTE PIONEIRO Há 6 dias Suspeito é baleado após resistir a abordagem policial e morre no Norte Pioneiro Ocorrência foi registrada no município de Santo Antônio da Platina e indivíduo morreu no local

NORTE PIONEIRO Há 2 semanas Governo do Paraná destinou recursos para Parque Urbano em Santo Antônio da Platina Cidade do Norte Pioneiro está entre as que receberam R$ 13 milhões em investimentos no ano passado