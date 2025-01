Acidente com carro e três carretas deixa PR-092 cheia de milho

Um acidente de trânsito registrado no fim da manhã desta quarta-feira (15) deixou a rodovia PR-092 interditada. A situação aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e envolveu três carretas e um automóvel que capotou.

De acordo com as informações apuradas pela equipe da Folha, a situação foi registrada por volta das 11h00 em frente ao Restaurante Casarão. Uma carreta Scania carregada com milho seguia sentido a Arapoti quando se envolveu em uma colisão lateral com uma carreta baú que transportava produtos das lojas Havam.

Ainda segundo os relatos colhidos no local, o acidente ainda envolveu uma carreta tanque que seguia logo atrás da carreta baú. Além disso, um automóvel que seguia pela rodovia capotou após o motorista perder o controle da direção devido ao milho espalhado na pista.

Felizmente, apesar do susto e prejuízo, o acidente não deixou feridos.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da EPR Litoral Pioneiro estiveram no local prestando atendimento ao acidente e orientando o trânsito que chegou a ser interditado para remoção dos veículos e limpeza da pista para evitar novos acidentes.