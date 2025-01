Reunião de posse do novo presidente da Amunorpi é remarcada para fevereiro

O prefeito de Jaboti, Régis William, tomará posse como presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) no mês de fevereiro. Inicialmente marcada para o dia 17 de janeiro, a cerimônia foi adiada para o próximo mês. A eleição de Régis William ocorreu por aclamação durante reunião realizada em dezembro na cidade de Jacarezinho. Na nova gestão, ele terá como 1º vice-presidente o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, e como 2º vice-presidente o prefeito de Pinhalão, Luiz Eduardo.

Régis William destacou a importância de continuar o trabalho de fortalecimento da região, enfatizando a necessidade da participação ativa dos gestores municipais para o desenvolvimento de projetos em conjunto que atendam às necessidades da população. A AMUNORPI, que tem como objetivo promover a integração e o apoio mútuo entre os municípios do Norte Pioneiro, tem realizado ações significativas nos últimos anos. Sob a presidência de Luiz Henrique Germano, prefeito de Siqueira Campos, foram promovidos eventos nas áreas de segurança pública, turismo, educação e saúde, além de outras áreas de interesse regional.

Um dos principais avanços durante a gestão de Germano foi a melhoria da educação na região, com os três núcleos educacionais pertencentes à AMUNORPI figurando entre os melhores do Estado do Paraná. Isso reflete os esforços conjuntos das prefeituras para promover uma educação de qualidade para os estudantes do Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

Recentemente, o prefeito Régis William esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde convidou pessoalmente o deputado estadual Alexandre Curi para a solenidade de posse. Curi, que atualmente ocupa o cargo de Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, assumirá a presidência da Casa de Leis do Estado em fevereiro. A posse de Régis William como presidente da AMUNORPI ocorrerá em um contexto de continuidade dos esforços regionais para o desenvolvimento do Norte Pioneiro, com foco na colaboração entre os municípios e em ações que possam melhorar a qualidade de vida da população da região.