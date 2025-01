Jaguariaíva participa da campanha “Janeiro Branco” de conscientização sobre Saúde Mental

A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva deu início à Campanha “Janeiro Branco” de 2025, um movimento que visa promover a reflexão, o diálogo e a ação em prol da saúde mental. Com o tema deste ano, “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”, a campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Vovó Tonica.

Entre os dias 13 e 23 de janeiro, a população de Jaguariaíva poderá participar de uma série de atividades educativas, como palestras e rodas de conversa, que abordam questões relacionadas à saúde mental. A programação inclui também a participação das equipes de saúde, guardas municipais e patrimoniais, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a importância do cuidado mental em todas as esferas da sociedade.

A prefeitura reforça que a atenção à saúde mental não se limita ao mês de janeiro. Ao longo do ano, os cidadãos podem contar com o apoio de profissionais especializados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), no CAPS e em serviços de assistência social. Para orientações ou atendimento, a população pode procurar qualquer uma dessas unidades para receber o devido suporte.

Com o "Janeiro Branco", a administração municipal destaca a relevância de cuidar da saúde mental durante todo o ano, contribuindo para o bem-estar de todos os cidadãos.