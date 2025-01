Maioria das pessoas acham que as novas gestões serão excelentes na região

Na última segunda-feira (07), a Folha Extra divulgou uma enquete em seu site oficial com a seguinte questão: Como acha que será a gestão do próximo prefeito na sua cidade? A questão, elaborada para saber o que a população do Norte Pioneiro, e leitores de outras regiões acham das novas gestões municipais de seus respectivos municípios, recebeu mais de 50 votos, sendo que a opção mais escolhida foi EXCELENTE.

A próxima enquete da Folha será divulgada ainda nesta segunda-feira. Fique atento e participe conosco.

Foram 52 votos no total. Entre as opções, os leitores poderiam selecionar se achavam que a nova gestão de sua cidade seria excelente, ruim ou boa. Ao término da enquete, nesta segunda-feira (13), os pontos somados foram 27 votos para excelente, 19 votos para ruim e seis votos para boa.

Com o resultado da enquete, é possível afirmar que a maioria das pessoas que acompanham a Folha acreditam que a gestão que comandará seu município durante os próximos quatro anos terá um desempenho notável e realizará um excelente trabalho.

Continua após a publicidade

Resultado da enquete. Foto: Arquivo Folha Extra

A próxima enquete da Folha será divulgada ainda nesta segunda-feira. Fique atento e participe conosco.