Prefeitura de Jaguariaíva auxilia agricultores no preparo da terra para plantio de lavouras

A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Agropecuária, iniciou a retomada dos serviços com o equipamento tipo baldan, que visa beneficiar os produtores rurais da região, especialmente no que se refere à preparação do solo para o plantio de milho e outras culturas. O objetivo é proporcionar maior produtividade e melhorar as condições de trabalho para os pequenos agricultores locais.

Os primeiros atendimentos foram realizados nos bairros Espigão Alto e Bonsucesso, com foco no auxílio a esses produtores, permitindo que eles aprimorem a preparação de suas terras e aumentem a produção agrícola. A ação visa atender à demanda crescente dos pequenos agricultores, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar na região.

Os interessados em acessar os serviços de preparação de solo com o uso de maquinários, como o baldan, devem procurar a Secretaria de Agropecuária para mais informações e agendamento. A secretaria está localizada anexa ao Museu Conde Francisco Matarazzo, no centro da cidade. A medida tem como propósito otimizar a utilização de recursos e proporcionar apoio técnico aos produtores rurais de Jaguariaíva, impulsionando o desenvolvimento do setor agrícola local.

Continua após a publicidade

Além da preparação do solo para o cultivo de milho, a Secretaria de Agropecuária também oferece suporte para outras atividades que envolvem o uso de maquinários e equipamentos voltados à produção rural. A ação busca atender de forma eficiente os produtores, proporcionando mais condições para o aumento da produtividade agrícola no município.