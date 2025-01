Jovem que sofreu acidente em Siqueira Campos se recupera em Londrina

Um acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (11) deixou um jovem motociclista gravemente ferido em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na região Central do município.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente envolveu uma motocicleta e um automóvel. Na moto, estava o jovem Jhonatan Kratick, atleta de futsal conhecido no município. Após a colisão, ele ficou gravemente ferido sendo socorrido e encaminhado a Santa Casa e, sem seguida, transferido para um hospital na cidade de Londrina. Não foram divulgadas maiores informações sobre o motorista ou ocupantes do veículo envolvido na situação.

Jhonatan foi internado na UTI do Hospital Universitário de Londrina onde foi entubado. Já nesta segunda-feira, conforme informações da família, o jovem começou a dar sinais de recuperação e foi desentubado.