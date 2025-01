Homem é preso com crack, dinheiro e três quilos de maconha em Wenceslau Braz

Um homem foi preso na tarde do último sábado (11) após ser flagrado vendendo drogas e os policiais encontrarem uma grande quantidade de entorpecentes em sua residência. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, após receber várias denúncias sobre o tráfico de drogas na Vila Formosa, os agentes realizavam um patrulhamento pela Rua Nova York quando avistaram um indivíduo repassando drogas para outro. Com isso, foi realizada a abordagem da pessoa que havia comprado a droga sendo encontrado com esta uma pedra de crack, um cachimbo e uma palha de aço.

Diante do flagrante, a equipe entrou na residência que seria o ponto de tráfico e, durante as buscas, foram localizados 2,9 kg de maconha além de duas balanças de precisão. Já o suspeito, que havia fugido da residência, foi localizado momentos depois em um bar. Voltando a casa junto com o homem, a equipe encontrou ainda uma porção grande de crack e um pé de maconha, além de mais de R$ 1 mil em dinheiro. Ao ser indagado sobre a situação, o suspeito assumiu ser o responsável pelas drogas.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e objetos apreendidos. O indivíduo que havia comprado a droga também foi encaminhado e liberado em seguida.