Colisão entre carro e moto homem e idoso feridos em Wenceslau Braz

Na manhã desta sexta-feira (10), um acidente de trânsito, registrado na cidade de Wenceslau Braz, envolvendo um carro e uma moto, deixou um senhor de 86 anos de idade e um homem de 32 anos feridos. A colisão aconteceu no trevo da PR-092 que dá acesso ao município.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), o acidente envolveu um VW/Gol e uma Honda/CG/Fan 125 KS, ambos com placas de Wenceslau Braz. Segundo as informações, o condutor do VW/Gol trafegava pela rodovia, quando, ao cruzar ao trevo que dá acesso à cidade, colidiu transversalmente com a motocicleta, que sentia no sentido oposto, de Wenceslau Braz para Arapoti.

O motorista do carro, um senhor de 86 anos de idade, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado imediatamente ao Hospital de Caridade São Sebastião para receber os devidos atendimentos. Da mesma forma, o condutor da motocicleta, um homem de 32 anos de idade, também foi atendido e encaminhado até o hospital, também com lesões leves.