Acidente de moto deixa condutor ferido em Wenceslau Braz

Na madrugada desta quinta-feira (10), por volta das 00h30, um acidente de moto foi registrado na rodovia PR-092, no município de Wenceslau Braz, deixando um homem ferido. A vítima foi socorrida e levada para o pronto socorro do município.

De acordo com o boletim informado pela Polícia Militar (PM), o incidente aconteceu no Km 265 da rodovia, quando o condutor de uma motocicleta, com placas de Tatuí, estado de São Paulo, perdeu o controle do veículo e caiu, resultando em ferimentos.

O motorista foi rapidamente atendido pela ambulância da EPR Litoral Pioneiro, que o encaminhou para o pronto-socorro de Wenceslau Braz. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o motivo do acidente e também o estado do motociclista não foi divulgado.

Mais informações devem ser apuradas.