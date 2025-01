Conheça as mulheres que foram eleitas na região

O ano de 2024 foi marcado pelas Eleições Municipais, que determinaram as novas gestões que vão governar os municípios da região durante os próximos quatro anos. As eleições, além de terem escolhido os novos líderes dos municípios, também ficou marcada na região pela inclusão feminina nos poderes Executivo e Legislativo, elegendo mais de 30 mulheres, entre vice-prefeitas e vereadoras.

Com os direitos femininos se ampliando cada vez mais com o passar dos anos, a presença das mulheres nas gestões municipais tem se tornado cada vez mais comum e, nas regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná, este cenário tem se consolidado com as Eleições de 2024, quando 32 mulheres foram eleitas para auxiliar os governos municipais de suas respectivas cidades.

Na cidade de Arapoti, por exemplo, Maria Olivia Depizzoli Zacharias foi eleita vereadora, enquanto na Barra do Jacaré, as eleitas foram Luciana Aparecida Bernardino Del Padre e Rafaela Lourenço Aguiar da Silva, ambas como vereadoras. Em Cornélio Procópio, as eleitas foram Ana Paula Ferreira, Neuza Matias Catarino, Patrícia Souza do Nascimento, Luciane Magri de Souza e Thais Takahashi, todas como vereadoras.

Em Ibaiti, Vera Lucia Bernardes foi eleita vice-prefeita, e as vereadoras eleitas foram Marcia Andreia Pereira Lemes, Marli do Carmo Silva Vigilato, Tania Pereira da Silva Constantino e Vera Lúcia Siqueira dos Santos. Na cidade de Jaboti, Lucia Helena de Oliveira foi eleita vice-prefeita, e Lucineia Candido foi eleita vereadora, enquanto em Jacarezinho, Luciane Aparecida Alves e Patrícia Martoni foram eleitas vereadoras.

Na cidade de Joaquim Távora, Ivone Aparecida Mendonça Silva, Valdirene Cabrera Mendes e Vanessa Ramos de Oliveira foram eleitas vereadoras. Em Pinhalão, Franciele Ferraz Tomé da Silva foi eleita vereadora. Em Ribeirão Claro, Cintia Regina Nardo Andreassa foi eleita vereadora. Em Ribeirão do Pinhal, Carine Badaro da Silveira Pinto Utida foi eleita vereadora. Em Santana do Itararé, Adriana de Lima Fernandes Torres foi eleita vereadora. Em Santo Antônio da Platina, Terezinha Reinutti foi eleita vice-prefeita, e as vereadoras eleitas foram Eliane Alves Siqueira e Karla Batista Ribeiro.

Em Sengés, Mariane Lupinacci foi eleita vereadora. Em Siqueira Campos, Adriane Maria Barbosa Lemes foi eleita vereadora. Em Tomazina, Lucilei de Fátima Lopes foi eleita vice-prefeita, e Sabrina Pereira do Prado foi eleita vereadora. Por fim, em Wenceslau Braz, Aline Fernanda Nazareth foi eleita vereadora.

A crescente presença das mulheres nos poderes e esferas de decisão é um reflexo da transformação social em direção à igualdade e à justiça. Ao assumirem papéis de liderança no governo, no legislativo, no judiciário e em outras áreas de influência, as mulheres têm mostrado não apenas sua competência, mas também a importância de suas vozes na construção de um futuro mais equilibrado e inclusivo.