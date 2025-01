Prefeitura inicia reformas nas estradas rurais de Wenceslau Braz

A prefeitura de Wenceslau Braz, através da Secretaria de Obras, iniciou as reformas das estradas rurais do município, visando melhorar a qualidade do acesso às estradas para a população local, tanto para os que utilizam os veículos públicos quanto para os que utilizam veículos próprios na cidade.

De acordo com informações divulgadas pelo secretário de obras do município, Pedro Luciano, as obras começaram no Faxinal, onde já foi realizado grande parte da manutenção no início do bairro. Segundo ele, as obras andam a todo o vapor.

“Já realizamos diversas manutenções na cidade durante os últimos dias. Começamos no Faxinal, onde já realizamos uma grande parte da manutenção e prosseguimos para outros bairros, onde as obras devem ser realizadas visando melhorar a qualidade das estradas para a população local”, disse o secretário.

De acordo com Pedro Luciano, as obras agora estão sendo realizadas no bairro da Turma 9, onde as estradas já se encontram em manutenção. Além da Turma 9, o próximo bairro que deve receber as manutenções necessárias pela prefeitura, é o Bairro dos Gomes e, em seguida, o Patrimônio São Miguel.

“Além das estradas que dão acesso a estes bairros, estamos nos organizando para fazer a manutenção das pontes do Pinhalzinho e do 400 Alqueires, que devem começar a serem reformadas em breve”, afirmou o secretário.

A força tarefa busca melhorar a qualidade das vias rurais pelos moradores locais e, principalmente pela volta das aulas escolares, que devem retornar em fevereiro. “Tem uma relação muito forte com a volta das aulas, pois os estudantes precisam de estradas confortáveis para irem à escola. Não só por isso. Também trabalhamos para que as populações das áreas rurais tenham uma qualidade maior nas estradas”, afirmou o Diretor de Obras, Marcelo Lobo.