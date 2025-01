Prefeitura de Jaguariaíva Inicia Manutenção em Pontes de Madeira na Zona Rural

A Prefeitura de Jaguariaíva iniciou nesta semana os trabalhos de manutenção e reparo nas pontes de madeira localizadas na área rural do município. A primeira estrutura a receber atenção foi a ponte situada no bairro Boa Esperança, uma importante via de acesso para moradores, visitantes e produtores rurais.

A ponte do bairro Boa Esperança apresentava problemas como buracos, tábuas soltas e desgaste acentuado, resultado da ação do tempo e do uso constante. Para a recuperação da ponte, a prefeitura utilizou recursos e equipe própria, garantindo que o trânsito no local fosse retomado com qualidade e segurança.

O reparo da ponte no bairro Boa Esperança faz parte de um plano mais amplo da administração municipal, que prevê a revitalização de outras pontes em diversas comunidades da zona rural. A ação visa melhorar as condições de tráfego nas vias de acesso e reforçar a infraestrutura na região. A recuperação das pontes de madeira é uma das prioridades da gestão do prefeito José Sloboda, que tem trabalhado para fortalecer os serviços públicos na área rural.

Além da revitalização das pontes, a prefeitura tem se empenhado em promover melhorias contínuas na zona rural, atendendo às demandas de produtores rurais e habitantes da região. A manutenção das pontes é essencial para garantir a mobilidade, o transporte de produtos agrícolas e a segurança de todos que dependem dessas vias.

Com o andamento do plano de revitalização, outras pontes de madeira em diferentes localidades também serão reformadas, buscando solucionar problemas de infraestrutura que afetam diretamente a qualidade de vida dos moradores da zona rural de Jaguariaíva.