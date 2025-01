Em 2025, ensino estadual terá mais cursos técnicos, novos professores e kits escolares

Inovações e avanços imprimem um panorama promissor para a rede estadual de ensino em 2025. A expectativa é de que o ano seja marcado por iniciativas que reforçarão ainda mais a qualidade e a inclusão nas escolas da rede estadual. Há ações significativas já em curso, como a ampliação de vagas em cursos técnicos, medidas de valorização dos professores e a entrega inédita de materiais escolares gratuitos que beneficiarão milhares de alunos e suas famílias.

O secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda, explica que entre os principais objetivos do Governo do Estado, neste ano, estão fortalecer o aprendizado, apoiar as famílias e preparar os jovens para um futuro de oportunidades.

“As ações confirmadas para 2025 visam transformar o ambiente escolar em um espaço ainda mais eficiente e acessível. Com isso, daremos continuidade às iniciativas que, no ano passado, garantiram a permanência do Paraná na liderança do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, demonstrando que o ensino do Estado segue no caminho certo”, afirma o secretário.

CURSOS TÉCNICOS

A parceria entre a Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR), firmada em dezembro de 2024, trará um aumento expressivo na oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Serão disponibilizadas 5.950 vagas, um crescimento de 138% em relação às 2.500 vagas ofertadas em 2024.

Os cursos abrangem áreas como eletromecânica, automação industrial, mecatrônica e biotecnologia. Eles têm duração de três anos e são integrados à carga horária regular do ensino médio. Além disso, os estudantes contarão com transporte e alimentação durante as aulas práticas. A matrícula para os interessados deve ser feita até 13 de janeiro, nas escolas participantes.

PARCEIRO DA ESCOLA

Após implementação do projeto-piloto em duas escolas ao longo de 2023, neste ano o programa Parceiro da Escola terá abrangência ampliada, sendo implementado em 82 colégios da rede estadual, em 34 municípios paranaenses. A iniciativa busca melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura das unidades de ensino, por meio de parcerias com instituições privadas.

Entre as melhorias previstas estão obras de manutenção, gestão de terceirizados e aprimoramento de serviços administrativos. Os contratos com as empresas parceiras devem ser assinados ainda em janeiro. “Com o apoio de instituições parceiras, o Governo do Estado traz soluções inovadoras e ágeis para atender às necessidades das comunidades escolares. O objetivo é transformar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas, garantindo um ambiente ainda mais seguro e eficiente para alunos e professores”, reforça o secretário Roni Miranda.

PROFESSORES

Em uma importante medida para reforçar o corpo docente da rede estadual, o governo contratou 1.100 novos professores. O governador Carlos Massa Ratinho Junior também anunciou a progressão de carreira para cerca de 10 mil docentes.

Os novos profissionais, selecionados em concurso público realizado em 2023, vão atender alunos das escolas estaduais em disciplinas como Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Química, entre outras, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, dependendo da aprovação em um ou dois cargos. Eles integram um grupo de mais de 3,4 mil profissionais convocados para atuar nos colégios da rede estadual de ensino de todos os núcleos regionais do Paraná, nomeados desde o ano passado.

Já a progressão na carreira, que é uma valorização do corpo docente das escolas estaduais, será incluída na folha de pagamento de 10 mil professores da rede, já a partir de janeiro. A medida permitirá que esses docentes avancem para uma referência superior dentro da mesma classe, conforme o plano de carreira do magistério. O avanço considera critérios técnicos, como avaliação de desempenho e participação em cursos de formação. Avaliações realizadas semestralmente pelas escolas analisam aspectos como assiduidade, pontualidade e participação dos professores.

ENTREGA DE KITS ESCOLARES

Iniciativa inédita, a distribuição pelo Governo do Estado de kits escolares para todos os alunos da rede estadual, abrangendo o Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), recebe investimento superior a R$ 43 milhões. Os kits serão entregues diretamente nas escolas antes do início do ano letivo, previsto para 5 de fevereiro.

“Os kits foram elaborados para atender às necessidades pedagógicas de cada etapa escolar. Cada modelo foi cuidadosamente montado para garantir que os alunos tenham o suporte necessário para as atividades, desde a criatividade no Fundamental I até instrumentos de precisão para o Ensino Médio”, explica Roni Miranda. A medida representa um alívio financeiro para as famílias e garante que os estudantes tenham acesso a materiais essenciais para o aprendizado. “Nosso objetivo é garantir equidade e inclusão, permitindo que todos comecem o ano letivo em igualdade de condições”, finaliza o secretário.