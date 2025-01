Prefeito nomeia novos secretários de Wenceslau Braz

Após ser eleito prefeito nas eleições de outubro do ano passado, Luiz Carlos Vidal, o Polaco, tomou posse na última quarta-feira (01). Entre as primeiras ações frente ao Executivo de Wenceslau Braz, o prefeito nomeou as pessoas que irão comandar as secretarias municipais.

De acordo com a lista divulgada pela prefeitura, a nova gestão irá contar com doze secretários, nove diretores, chefe de gabinete, dois coordenadores e dois assessores jurídicos.

A secretaria de administração será comandada por Mateus Moreton, a secretaria municipal da Fazenda por Rafael Adolfo de Lima Souza, a secretaria de obras e serviços públicos por Pedro Luciano Gomes, a secretaria municipal de educação por Ana Lúcia Prudência Damasceno, a secretaria municipal de Assistência Social por Waldete Aparecida de Moraes Vidal, a secretaria municipal de agricultura, pecuária e meio-ambiente por Anderson Maurício de Jesus, a secretaria municipal de Saúde por Wesley Vidal, a secretaria de Cultura e Turismo por Nicolas da Costa, a secretaria municipal de esportes e lazer por Julio Cézar Ferreira, a secretaria municipal de habitação por Reinaldo Aparecido Miguel, a secretaria municipal de proteção e defesa civil por Antônio Roberto de Souza e a secretaria de planejamento, orçamento, economia e gestão por Paulo Shigueru Sanada.

No setor de assessoria, Tiago Pinheiro e João Pedro Ribeiro Vieira serão os assessores jurídicos na nova gestão. Jari Paulo Rocha será o chefe de gabinete, enquanto o vice-prefeito Paulo Henrique Lima, o Rick, será o coordenador de Gestão Pública juntamente com Fabio Antônio Batista da Rosa.

Também foram divulgados os nomes dos diretores de departamentos. Jessica Aparecida Stefaniack será a diretora do departamento da criança e do adolescente, Mayara Alves Baldan Diretora do Departamento Municipal de Recursos Humanos, Adriana Cristina Lima diretora do departamento municipal de protocolo e arquivo, Nicolly Cardoso Koppen diretora do departamento municipal de licitação, compras e patrimônio, Aguida Ingled Pinto de Moura diretora do departamento municipal de contabilidade, Patrícia Sueme Myamoto Ribeiro diretora do departamento municipal de tesouraria, Márcio Aparecido Amorim diretor do departamento municipal de tributação, Marcelo Lobo diretor do departamento municipal de obras e serviços urbanos e David Inocêncio Ribeiro diretor do departamento municipal de manutenção de veículos e equipamentos.