Policial Militar morre ao ter moto atingida por carro na BR-153

Um acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (04) tirou a vida de um sargento da Polícia Militar na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 20h30. Conforme relatos colhidos pelos policiais, um homem de 63 que é sargento da Polícia Militar conduzia uma motocicleta Honda NXR 150 quando foi atingido por um automóvel Audi A4 que seguia no mesmo sentido da rodovia. Com a violência do impacto, o motociclista morreu no local do acidente.

Já o motorista do automóvel teve ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que apontou a presença de 0,69 mg/l de álcool em seu sangue. Ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Já o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.