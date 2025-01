UBS do Morro Azul realiza atendimento médico e odontológico neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Jaguariaíva, informou que no próximo sábado (11), o atendimento médico e odontológico na zona rural ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Morro Azul, a partir das 8h. Durante o atendimento, uma equipe estará disponível para realizar a coleta de material para exames preventivos de câncer de colo uterino, além de aplicar vacinas.

A SEMUS destacou que as pacientes interessadas em realizar o exame preventivo devem se dirigir à UBS com antecedência, para receber orientações necessárias sobre o procedimento. A apresentação do Cartão SUS será exigida para aqueles que necessitarem de atendimento médico ou vacinas. Também é importante que as pessoas levem a Carteira de Vacinação, a fim de facilitar a atualização do calendário vacinal.

A equipe de saúde que estará presente no local também realizará a aplicação de vacinas, seguindo o cronograma definido pela Secretaria. O atendimento será feito dentro das normas e recomendações vigentes, visando a segurança e a saúde da população. No entanto, é importante ressaltar que, em caso de chuvas intensas, o atendimento será suspenso, e não haverá a realização dos serviços programados.

Essa iniciativa faz parte das ações de saúde da SEMUS, que tem buscado levar serviços essenciais para a população da zona rural, facilitando o acesso a cuidados médicos e prevenindo doenças, com destaque para a realização de exames e a atualização das vacinas.

Os moradores da região devem ficar atentos aos horários e à necessidade de comparecer à unidade de saúde com os documentos necessários, a fim de evitar transtornos e garantir o acesso aos serviços oferecidos.