Homem é detido por manter ex-funcionária em cárcere privado em Ponta Grossa

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (3) por manter uma ex-funcionária em cárcere privado em sua residência, localizada na Rua Antônio João, no bairro Órfãs, em Ponta Grossa. O incidente aconteceu por volta das 11h e mobilizou a Polícia Militar.

De acordo com o 1º BPM, o homem foi proprietário de uma autoescola que esteve em funcionamento por um breve período, mas encerrou as atividades acumulando dívidas com clientes e funcionários. A vítima, que era ex-funcionária do estabelecimento, foi até a residência acompanhada de clientes para cobrar os débitos pendentes.

Durante a discussão, o homem trancou a mulher em um cômodo da casa, que também funcionava como sede da autoescola. Os clientes acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e libertou a vítima.

Continua após a publicidade

Tanto o autor quanto a vítima foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.