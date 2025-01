Acidente com moto tira a vida de jovem no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quarta-feira (01) tirou a vida de um jovem e deixou outra pessoa ferida no bairro Bela Vista, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito registrada em um cruzamento da BR-369 no bairro Bela Vista. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que o jovem de 23 anos que conduzia a moto havia sido levado ao hospital em estado grave, enquanto a passageira estava sendo socorrida.

Em contato com um homem de 66 anos que dirigia um HB20 que também teria se envolvido na situação, o idoso relatou que estava atravessando a via quando o sinal verde abriu e percebeu que a motocicleta estava vindo. Com isso, o motociclista teria tentado desviar do veículo e acabou atingindo uma mureta sofrendo uma queda.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar atendimento a ocorrência.

Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.