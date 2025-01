Alcione Lemos encerra mandato com maior investimento em infraestrutura da história de Jaguariaíva

Ao encerrar seu mandato, a ex-prefeita de Jaguariaíva destacou a continuidade de importantes obras em andamento na cidade, como a revitalização da Rua Porto Velho. A obra é resultado de um esforço junto ao Governo do Estado para garantir os recursos necessários para sua execução.

Nos quatro anos de administração, a prefeita mencionou ter realizado o maior investimento em infraestrutura da história do município, totalizando mais de 100 milhões de reais. Durante sua gestão, também foram implementadas políticas públicas como a tarifa de transporte reduzida a R$ 1,50, a passagem gratuita para moradores do sertão, o fornecimento do kit lanche para alunos e a tarifa social para a água.

A prefeita afirmou que, desde 2009, tem se dedicado com afinco ao cuidado das crianças da cidade, buscando oferecer o melhor em termos de serviços e benefícios. Ao deixar o cargo, ela ressaltou a importância de ter mantido todos os serviços essenciais funcionando adequadamente, com as certidões em dia, e com um saldo de mais de 17 milhões em caixa.

Além disso, assegurou que a próxima gestão já conta com mais de 50 milhões em investimentos garantidos. Com essas conquistas, a prefeita encerra seu ciclo com a sensação de dever cumprido e com otimismo para o futuro da cidade.