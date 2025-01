Acidente deixa motorista ferido na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (01) deixou um motorista ferido na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h30 e envolveu um automóvel VW/Gol. Conforme os dados colhidos no local, o homem de 32 anos seguia no sentido Joaquim Távora a Quatiguá quando acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e atingiu um anteparo metálico.

Com o impacto, o motorista teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.