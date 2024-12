Ano Novo em Casa: Dicas para celebrar a virada sem sair de casa

O Ano Novo é uma data que tradicionalmente reúne pessoas em grandes festas. Porém, muitas pessoas acabam não conseguindo viajar para o Litoral ou reunir a família em uma grande chácara para celebrar a virada de ano, mas isso não é motivo para se preocupar, afinal, com uma programação bem planejada, a virada de ano pode ser até mais divertida na sua própria casa.

Seja por questões financeiras ou quaisquer outros motivos pessoais, algumas famílias não conseguem viajar durante o Ano Novo para celebrar a virada de ano em uma festa de grande escala, como a maioria dos brasileiros acabam fazendo. Seja em Balneário Camboriú ou em Guaratuba, a vontade das famílias é aproveitar o máximo a festa de Ano Novo. Mas o que muita gente não sabe, é que também é possível aproveitar com estilo a festança sem sair de casa.

Portanto, se você que está lendo esta matéria está preocupado em como vai ser sua “Noite da Virada” dentro de casa, não se preocupe, a reportagem da Folha separou algumas dicas valiosas que podem salvar sua festa de Ano Novo sem muitos gastos.

DICAS PARA O ANO NOVO EM CASA

Decoração feita com bexigas. Foto: Divulgação/Internet

TRANSFORME O AMBIENTE EM ALGO MAIS ACONCHEGANTE

Embora o ambiente não precise ser grandioso, uma decoração especial pode criar a atmosfera perfeita para a celebração. A chave é apostar em elementos que tragam aconchego e um toque mais festivo. Luzes suaves, como as utilizadas no Natal ou até mesmo velas, podem criar um ambiente caloroso e acolhedor. Agora, se a ideia for manter o espírito mais alegre, agitado e festivo, decorar o ambiente com cores vibrantes como o dourado e o prateado, junto com balões e fitas, pode ser uma ótima maneira de transformar a sua sala em um cenário festivo.

JANTAR ESPECIAL

Antes de falarmos sobre qual refeição escolher, vale ressaltar que, com a decoração certa, qualquer prato se transforma em uma refeição “chique”. Separar os talheres e pratos organizando-os de maneira mais destacada, adicionar uma toalha de mesa especial e organizar a mesa de jantar o mais parecido possível com uma mesa daqueles restaurantes “de rico”, pode deixar o jantar de Ano Novo ainda mais especial.

Já na parte da refeição, a ideia é adaptar o jantar ao gosto da família. Preparar alguns petiscos para beliscar durante conversas, escolher frutas ou saladas para acompanhar o jantar e preparar algumas sobremesas pode ser uma ótima opção para a celebração em família.

Jogos de tabuleiro ou de cartas podem deixar o ambiente mais divertido para as crianças. Foto: Divulgação/Internet

MOMENTOS DE DIVERSÃO

Uma das vantagens de comemorar em casa é a oportunidade de criar momentos especiais de conexão familiar. Jogos de tabuleiro ou cartas podem proporcionar risadas e competitividade amigável, enquanto uma sessão de cinema com filmes clássicos ou preferidos da família garante diversão para todos.

O Brinde à meia-noite também não pode faltar. Foto: Divulgação/Internet

BRINDE DE ANO NOVO

Mesmo sem fogos de artifício ou celebrações de grande escala, o brinde à meia-noite é um momento importante. Preparar uma bebida especial e fazer a tradicional contagem regressiva para o Ano Novo é um ritual que marca a entrada do próximo ano, sendo de extrema importância para as famílias.

MÚSICA

Analisar o gosto musical de todos que estiverem na sua casa durante a festividade e selecionar as melhores playlists para compor a “festa da virada” também pode dar um efeito especial durante a festividade, deixando o ambiente mais festivo e alegre, priorizando o momento de celebração e diversão entre a família.

O mais importante não é a grandiosidade da festa, mas sim a qualidade dos momentos compartilhados. Celebrar em casa com a família oferece a oportunidade de um Réveillon mais íntimo e significativo, onde o foco está no afeto, na reflexão e na alegria de estar com quem se ama. Com um pouco de planejamento e criatividade, a virada do ano pode ser tão inesquecível quanto qualquer grande festa, trazendo boas energias e sentimentos de renovação para todos os presentes.

Seja com jogos, jantar especial, ou uma simples troca de palavras de carinho, a celebração em casa pode ser a melhor forma de começar o novo ano rodeado por aquelas pessoas que realmente importam.