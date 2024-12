Criança sobrevive a grave acidente após transfusão de sangue inédita em resgate aéreo no Paraná

Uma história de superação e inovação médica marcou o resgate de Maria Laura Ferraz, de cinco anos, vítima de um grave acidente de trânsito na BR-153, próximo a Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná. A menina, que sofreu lesões severas no intestino, fígado e baço, precisou ser submetida a uma transfusão pediátrica de sangue dentro de uma aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Maringá.

De acordo com o médico Maurício Lemos, responsável pelo resgate, foi a primeira vez no estado que uma criança recebeu hemotransfusão durante um transporte aéreo. O procedimento, realizado em 12 de dezembro, foi crucial para estabilizar a paciente e possibilitar sua chegada ao hospital em condições de realizar uma cirurgia de emergência.

O acidente e o resgate

Maria Laura e sua mãe voltavam de uma consulta médica em Carlópolis quando o veículo em que estavam colidiu com outro carro, resultando na morte de dois homens. A menina perdeu grande quantidade de sangue devido às lesões internas e necessitava de intervenção cirúrgica urgente.

A decisão de realizar a transfusão durante o voo, uma medida emergencial, salvou a vida da criança. "Não havia tempo a perder, e a transfusão foi essencial para estabilizá-la até o hospital", relatou o médico Lemos.

Recuperação emocionante

Após 14 dias de internação no Hospital Universitário de Maringá, sendo 12 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Maria Laura recebeu alta na quarta-feira (26). Sua mãe, que também sobreviveu ao acidente, ficou internada por sete dias e já se recupera em casa.

No Natal, o médico que conduziu o resgate visitou a menina, emocionando a todos os envolvidos no salvamento. "É uma felicidade enorme vê-la recuperada e em casa com sua família", destacou Lemos.

Um marco para os serviços de resgate

O serviço aeromédico do Samu, com bases em cidades como Curitiba, Cascavel, Londrina e Ponta Grossa, já realiza transfusões em locais de acidentes, mas a aplicação do procedimento em crianças é inédita no Paraná. Essa inovação ressalta a importância do preparo tecnológico e da equipe médica para salvar vidas em situações críticas.

Gratidão e inspiração

Josilei Ferraz, pai de Maria Laura, expressou profunda gratidão à equipe de resgate. "Eles agiram com rapidez e eficiência em um momento crucial, salvando a vida da minha filha", declarou. A recuperação de Maria Laura é um símbolo de esperança e um lembrete do valor dos serviços de emergência em nossa sociedade.

A história de Maria Laura destaca não apenas a força da medicina emergencial, mas também a importância de ações rápidas e coordenadas em situações extremas, inspirando reconhecimento e valorização do trabalho das equipes de resgate.