Veja como estão as previsões para a “Noite da Virada” no Norte Pioneiro

A próxima terça-feira (31) marcará a passagem de 2024 para o ano de 2025. Um dos momentos mais esperados pela população de diversas regiões do Brasil, a “Noite da Virada” é motivo de festa e alegria para muitas famílias. E a festança ficará ainda mais animada com a previsão de calor, deixando algumas atividades ainda mais animadas durante a virada.

Esperada por todos, a “Noite da Virada” tem sua contagem regressiva baseada em menos de 33 horas e, de acordo com as previsões climáticas, a noite mais esperada do ano deve ser marcada pela presença de temperaturas mais altas, deixando aquele gostinho de quero mais durante a festança no Norte Pioneiro do Paraná.

Na região, que abrange cerca de 20 cidades, a temperatura durante o dia na próxima terça-feira (31), deve ficar entre 29°C e 21°C e, durante a “Noite da Virada”, a temperatura deve ficar entre 21°C e 23°C entre as 22h00 e 00h00, marcando a passagem para o ano de 2025.

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a terça-feira será marcada pela presença do sol e de nuvens durante o período da manhã. Durante a tarde, há a possibilidade de apenas algumas pancadas de chuva, que chegam a menos de 0.8mm. Já durante a noite, o tempo ficará aberto.

Em Siqueira Campos, a previsão segue um padrão parecido. Durante o período da manhã, será possível notar a presença do sol, porém, com muitas nuvens. Durante a tarde, com uma previsão de 0.4mm, algumas pancadas de chuva podem atingir o município, enquanto à noite, a previsão permanece sem possibilidade de chuvas e com o tempo limpo.

Na cidade de Santo Antônio da Platina, a presença do sol e de muitas nuvens vai marcar o dia todo, desde a manhã até o fim da tarde, tendo a possibilidade de que em algumas horas o céu esteja nublado. Já durante a noite, as nuvens devem se espalhar e deixar grande parte do céu aberto.

Em Jacarezinho, a previsão aponta um dia mesclado, assim como em Siqueira Campos. Durante a manhã, haverá sol e nuvens, enquanto à tarde será possível a presença de algumas pancadas leves de chuva. Já durante a noite, a chuva não deve se apresentar e o céu deve se abrir novamente.

Outras cidades da região também apontam previsões parecidas com as cidades citadas, mas é necessário ressaltar que as previsões podem ser alteradas até a próxima terça-feira. Por hora, o dia e a noite da virada devem ser marcados por temperaturas mais altas e pouca probabilidade de chuva no Norte Pioneiro do Paraná.