Picape bate de frente com caminhão e jovem fica ferido na PR-151

Na última quinta-feira (26), um acidente de trânsito envolvendo dois veículos em uma colisão frontal deixou uma pessoa ferida na PR-151. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Sengés e Jaguariaíva.

O acidente, registrado por volta das 12h00, envolveu dois veículos, uma Toyota Hilux e uma Mercedes Benz/L2013. Segundo as informações da PRE, o acidente aconteceu no km180 da rodovia, quando o condutor da Hilux, um jovem de 21 anos de idade, perdeu o controle do veículo e invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com a Mercedes Benz, que trafegava no sentido oposto.

O motorista da Mercedes, de 62 anos, não sofreu ferimentos, enquanto o jovem que dirigia a Hilux ficou com ferimentos moderados e foi atendido no local por equipes de resgate. Após o atendimento inicial, o jovem ainda foi encaminhado para cuidados médicos adicionais.