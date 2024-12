Caminhonete capota e deixa idosa ferida no Norte Pioneiro

Uma mulher de 68 anos ficou ferida após capotar a caminhonete que ela dirigia. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (26) na rodovia PR-218 em Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h30 no trecho da rodovia que liga Carlópolis a divisa com o Estado de São Paulo.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, a mulher dirigia uma Fiat Strada sentido Fartura a Carlópolis quando, na altura do km 5 da rodovia, perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra um barranco vindo a capotar na sequência. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Carlópolis para receber atendimento médico.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.