Natal no Norte Pioneiro vai ser ensolarado; veja as previsões

O tão esperado Natal finalmente está chegando. A espera pelo feriado mais aguardado do ano termina nesta terça-feira (24), que antecede o Natal. Portanto, para que as atividades natalinas não sejam mudadas repentinamente por mudanças climáticas, a reportagem da Folha preparou algumas informações sobre as previsões para o dia do Natal no Norte Pioneiro do Paraná.

Embora as manhãs natalinas sejam marcadas pela chuva e pelo frio em algumas cidades, ou como ícone da celebração, em outras até neve cai. Porém, no Norte Pioneiro a previsão é de que o calor domine a celebração. Com probabilidade baixa de chuva, o dia do Natal deve apresentar temperaturas semelhantes a esta terça-feira, quente e sem chuvas.

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura durante o dia do Natal deve atingir até 28°C, com o pico da temperatura entre as 16h00 e 18h00. Além disso, as previsões apontam que não deve chover durante o dia e que os ventos fiquem abaixo dos 10km/h.

Em Siqueira Campos, a previsão aponta as mesmas probabilidades, com sol durante o dia e temperaturas que chegam até 28°C. Portanto, a velocidade dos ventos fica ainda mais abaixo, sendo que o máximo que podem chegar é 8km/h.

Já na cidade de Jacarezinho, a temperatura pode chegar a ser um pouco mais alta do que nos outros municípios, chegando a 29°C. Na cidade, a presença de ventos é ainda menor em relação às outras, podendo chegar até 6km/h. Além disso, a previsão aponta que durante o dia e à noite, algumas pancadas de chuva, com no máximo 1.2mm/h, podem atingir o município.

Em Santo Antônio da Platina, que, assim como Jacarezinho, é conhecida na região por temperaturas mais elevadas e pouca umidade do ar, a previsão segue os mesmos padrões de Jacarezinho. Durante o dia, a temperatura deve chegar a 29°C, com poucos ventos e com probabilidade de leves pancadas de chuva durante o dia.

Saindo do Norte Pioneiro e abrangendo cidades próximas à região, pertencentes aos Campos Gerais do Paraná, a previsão aponta que Jaguariaíva também está na lista das cidades que vão ter calor no Natal deste ano.

Na cidade de Jaguariaíva, a temperatura durante o Natal deve atingir até 26°C, um pouco abaixo das cidades do Norte Pioneiro. Contudo, a presença dos ventos também deve ser pouca, atingindo até 8km/h. A previsão ainda aponta que há a possibilidade de uma leve chuva passageira pelo município.

Contudo, vale ressaltar que as previsões podem ser alteradas conforme o passar das horas, mas, até o momento, as previsões apontam que, no Norte Pioneiro do Paraná, o Natal será quente e com apenas algumas pancadas de chuva em diversas cidades da região.