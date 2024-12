Prefeitura de Jaguariaíva divulga horários de funcionamento dos Parques Estaduais

Parque do Vale do Codó em Jaguariaíva. Foto: Thiago Luiz Pomkerner

A prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, divulgou os horários e dias que os Parques Estaduais Vale do Codó/Lago Azul e Doutor Ruy Cunha estarão abertos durante as festas de fim de ano. Conforme a programação, os dias e horários estão restritos e devem ser obedecidos pela população local e visitantes.

Os Parques Estaduais Vale do Codó/Lago Azul e Doutor Ruy Cunha são conhecidos na região por suas belezas naturais e atrações que prometem um dia divertido e alegre para a população. Para os amantes da natureza, os parques tem sido uma opção excelente para dias ao ar livre, atividades e apreciação da natureza.

Portanto, durante as festas de fim de ano, os parques funcionarão em dias e horários específicos. De acordo com a prefeitura municipal, a partir da próxima terça-feira (24), ambos os parques terão programações diferenciadas até o final deste ano.

Conforme a organização divulgada pela prefeitura, o Parque Estadual Vale do Codó/Lago Azul, funcionará, neste fim de ano, no dia 24, até as 12h00 e no dia 31, com o mesmo horário previsto. Nos dias 25 e primeiro de janeiro, o parque estará fechado e, nos outros dias, não há programação específica.

Já o Parque Estadual Doutor Ruy Cunha, ficará fechado nos dias 24 e 31, sendo que durante os outros dias, a prefeitura não divulgou nenhuma programação específica.

Os parques, conhecidos por suas belezas naturais, são uma ótima oportunidade para quem deseja realizar uma atividade diferente, como levar os filhos para passear ou até mesmo ter um dia de descanso em ligação total com a natureza.