Mulher de 74 anos é agredida e ameaçada de morte pelo próprio filho

Uma mulher de 74 anos ficou ferida após ser agredida e ameaçada pelo próprio filho. O crime foi registrado no domingo (22) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica contra uma idosa registrada na Rua Antônio Benedito de Miranda. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, a idosa passou a relatar que seu filho estava muito embriagado e passou a lhe agredir. Com isso, ela conseguiu escapar do agressor e foi para casa de uma filha pedir socorro. Ainda segundo ela, quando saiu de casa o filho disse que quando ela voltasse ele iria lhe matar.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. O suspeito não foi encontrado.