PRF apreende mais de 80kg de maconha em Santo Antônio da Platina

Na manhã do último sábado (21), uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, resultou na apreensão de mais de 80kg de maconha, que estavam sendo transportadas em um veículo furtado da cidade de Ibaiti no mês de outubro.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, um VW/UP de cor branca foi abordado no amanhecer do sábado. O veículo, que estava sendo conduzido por um homem de 26 anos de idade, morador de Mandaguaçu, passou por uma vistoria, onde os agentes encontraram diversos fardos de maconha, que, após pesados, totalizou 89kg do entorpecente.

Frente aos fatos, o condutor foi indagado sobre a situação, e alegou que pegou o veículo já carregado na cidade de Maringá, e que o destino final das drogas era o município de Santo Antônio da Platina.

Além dos entorpecentes encontrados, os agentes notaram que as placas do veículo eram falsas e, após análise, descobriram que o carro era produto de um furto, registrado na cidade de Ibaiti em outubro deste ano.

Perante os fatos, o automóvel com a droga, juntamente com o condutor, foi encaminhado para a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para as providências cabíveis à situação.