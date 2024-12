Acidente entre moto e caminhão deixa dois feridos em Arapoti

Na manhã do último sábado (21), um acidente na PR-092 deixou duas pessoas feridas. Segundo relatos de populares que estavam no local durante o acidente, os dois veículos envolvidos, sendo uma motocicleta e um caminhão, transitavam na mesma direção quando o caminhão acabou fechando a passagem da motocicleta, provocando o acidente.

De acordo com informações extraoficiais divulgadas, a motocicleta e o caminhão seguiam do Distrito de Calógeras para o município de Arapoti, quando, ao alcançar o km220 da rodovia, em frente ao Posto Hulk, na terceira faixa, o caminhão fez a conversão à esquerda para acessar o pátio do posto, fechando a passagem da motocicleta.

Com a conversão rápida do caminhão, a passagem do motoqueiro foi impedida, o que fez com que ele e uma passageira que, segundo relatos, são de Ibaiti, caíssem da motocicleta no meio da rodovia. Ambos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pela ambulância da Concessionaria EPR para o Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti, enquanto o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Continua após a publicidade

Além da concessionaria, esteve no local a ambulância do SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual realizando os tramites legais.