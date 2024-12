Homem vai ao médico com dor nas costas e recebe diagnóstico de gravidez no Paraná

Rangel Almeida, de 48 anos de idade, morador de Sertanópolis, no estado do Paraná, se surpreendeu ao receber um laudo de gravidez como resultado de um ultrassom que realizou na cidade de Londrina, também no Paraná.

Tudo começou quando, no início deste mês, Rangel percebeu que estava com algumas protuberâncias perto da cicatriz de uma cirurgia bariátrica que havia realizado algum tempo atrás. Com isso, ele foi encaminhado para a cidade Londrina com o objetivo de realizar um ultrassom para verificar o que estava acontecendo.

Durante o exame, o profissional responsável informou que ele estava com duas hérnias, e presença de gordura no fígado e encaminhou o resultado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sertanópolis que estava responsável pelos exames de Rangel.

Laudo que consta a gravidez de Rangel. Foto: Arquivo Pessoal

No entanto, ao receber o resultado dos exames, a esposa de Rangel pegou o envelope, ligou para o marido e avisou que ele seria “mãe”. No documento, constava que Rangel estava com laudo de gravidez. “Como são duas hérnias, acho que serão gêmeos”, disse Rangel com tom de brincadeira.

Consta no documento detalhes sobre uma gestação de 23 semanas e dois dias, como comprimento do fêmur e peso do bebê. Além disso, imagens do ultrassom que mostram o feto em formação.

Contudo, apesar de que no laudo apareça o nome de Rangel, suas informações pessoais e o laudo de “Presença de feto único”, no ultrassom aparece o nome verdadeiro da paciente que deveria ter recebido os documentos com informações de sua gravides.

A situação não passou de um erro na entrega dos documentos, mas gerou um momento diferente para Rangel e sua família, que riram ao imaginar uma “gravidez de gêmeos” por serem duas hérnias.