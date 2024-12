Homem atacado por Pit Bulls tem braços amputados e segue na UTI

Uma tragédia abalou uma família e moradores do município de Wenceslau Braz na tarde desta quinta-feira (19). Um homem foi atacado por três cães da raça Pit Bull e ficou gravemente ferido. Ele segue internado.

A vítima foi identificada como Juarez Quadros Ribeiro, mais conhecido como Gordo. Ele foi vítima de um ataque de cães da raça Pit Bull no quintal da residência de sua filha, tutora dos animais. O homem foi socorrido em estado grave com vários ferimentos pelo corpo sendo encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião e, em seguida, transferido ao Hospital Universitário de Londrina devido à gravidade de seu quadro clínico.

Juarez foi submetido a cirurgias de emergência e, segundo informações, teve de realizar a amputação dos membros superiores devido aos estragos causados pelos cães. Apesar da gravidade do seu quadro clínico, o homem segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) vivo e segue lutando para sobreviver.

COMOÇÃO

O ataque sofrido por Juarez causou forte comoção entre os moradores do município devido as circunstâncias em que tudo aconteceu e também pelo fato do homem ser uma pessoa bastante querida entre os moradores de Wenceslau Braz, principalmente na zona rural do município.

Juarez é conhecido por ser um homem trabalhador, calmo e disposto a ajudar aqueles que precisam. Morou por alguns anos próximo ao bairro da Turma Nova onde tem uma propriedade. “É uma pessoa muito boa. Quando meu esposo estava fazendo tratamento do câncer, ele sempre ajudava a cuidar das vacas que nós tínhamos no sítio, vinha vacinar, entregava leite para o pessoal. É muito triste isso que aconteceu com ele”, relatou um casal que é amigo de Juarez há alguns anos.

O ataque pegou todos de surpresa, uma vez que Juarez seguia seu dia como fazia normalmente. “Nem dá para acreditar. A tarde eu estava cortando capim para o gado e ele passou por aqui, acho que estava voltando do sítio. Como sempre, dando risada e com aquele jeito tranquilo dele”, comentou um morador do bairro Turma Nove que viu Juarez momentos antes do ataque.