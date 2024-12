Polícia Rodoviária dá dicas para férias seguras nas estradas

Com o final do ano chegando, muitas famílias preferem passar o final do ano e até mesmo a virada em outras cidades. Cidades grandes ou conhecidas por terem uma virada espetacular são as que chamam mais atenção para as famílias. Porém, é necessário tomar alguns cuidados específicos para evitar que um passeio em família se torne uma tragédia inesquecível.

Por isso, a Polícia Rodoviária divulgou algumas dicas essenciais para evitar problemas e desfrutar de férias seguras nas estradas. Entre as medidas, cuidados com o veículo, bagagem e principalmente os passageiros são dicas essenciais para evitar problemas e acidentes nas rodovias.

Verificar o estado do veículo é uma das principais medidas para evitar problemas desnecessários. Para isso, fazer uma revisão completa no veículo, verificar os pneus, fluidos, óleo, faróis e freios é de suma importância. Além disso, é importante verificar a documentação do veículo e do condutor.

Arrumar as bagagens com cuidado e deixa-las sempre no porta-malas ajuda a manter o equilíbrio do carro, evitando que objetos se soltem durante a viagem, além de não prejudicar a visão do motorista. Além disso, planejar o percurso, definindo paradas, escolhendo os melhores horários e percursos podem ser de grande ajuda.

Respeitar as leis de trânsito é um assunto que vem sendo alertado há tempos, mas mesmo assim, é necessário alertar que a velocidade em excesso, o uso do celular durante a direção, não dirigir embriagado e ultrapassar apenas em locais permitidos e com visão ampla são de extrema importância para garantir a segurança de todos durante a viagem.

Além disso, respeitar o uso do veículo adequadamente para crianças também tem importância. Utilizar bebê conforto, cadeirinha e o uso do cinto de segurança também evitam problemas durante a viagem, garantindo a segurança e uma viagem de conforto para todos.

Contudo, é de grande importância manter a segurança de todos durante a viagem, evitando problemas para os condutores e para outras famílias que também estejam transitando no mesmo local. Aderir medidas de proteção pode evitar problemas e garantir uma viagem divertida e segura para todos.