Ônibus cai de ponte e deixa mortos e feridos na BR-153

Três pessoas morreram após um ônibus cair de uma ponte dentro do Rio Crixás, na manhã desta quinta-feira (19). O acidente aconteceu no trecho da BR-153, próximo a Crixás do Tocantins, região sudoeste do estado. Outros dois passageiros ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu da pista e caiu dentro do rio, no km 600 da rodovia BR-153, por volta das 05h00.

As vítimas que morreram são uma mulher e dois homens, que foram identificados como motoristas do ônibus. Seus nomes não foram divulgados. Os feridos foram levados de ambulância para o Hospital Regional de Gurupi.

Os corpos das vítimas estavam submersos dentro do ônibus e foram resgatados pelos Bombeiros. Uma das vítimas ficou presa ao cinto de segurança. A Perícia e o Instituto Médico Legal estiveram em diligência no local do acidente.