Mulher vai visitar a amiga e a encontra morta

Uma mulher foi surpreendida ao realizar uma visita para uma amiga e a encontrar morta. A ocorrência foi registrada na tarde da quarta-feira (18) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher havia sido encontrada sem vida na Rua Carlito Arcênio Schmidt. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais constataram que a vítima, uma mulher de 44 anos, estava caída ao chão sem sinais vitais. Em contato com a pessoa que encontrou o corpo da vítima, esta relatou que é amiga da mulher e que foi até a sua casa para realizar uma visita, mas quando chegou se deparou com a colega sem vida.

Frente aos fatos, foi solicitado apoio a equipe de socorro do município que confirmou o óbito da vítima. Com isso, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil e o corpo da vítima recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).