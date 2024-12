Forte tempestade pode atingir o Norte Pioneiro nesta quinta-feira, diz INMET

Na manhã desta quinta-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de urgência para o Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com as previsões, uma forte tempestade pode atingir a região ainda nesta quinta-feira. O alerta está classificado como laranja para a região.

O alerta emergencial publicado pelo Instituto, aponta que a região deve sofrer com tempestades intensas nesta quinta-feira. Além disso, o alerta, diferentemente de outros emitidos, não apresenta prazo, o que indica que não há previsão, até o momento, de fim para o alerta.

De acordo com as informações contidas no alerta, a região pode sofrer com chuvas que podem chegar a 60mm/h e ventos intensos que podem atingir até 100km/h. Além disso, também há a possibilidade de queda de granizo.

O Instituto também alerta que há grande risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.