Verão 2025 será quente e com chuvas; veja as previsões

No próximo sábado (21), começa a estação mais esperada do ano, o Verão. Conhecida por seu clima quente e chuvoso, a estação traz consigo um alívio, já que marca o fim de um ano e o começo de um novo ciclo anual. Portanto, saber como o verão vai ser neste ano, é de suma importância, dado os fatos de que as previsões são importantes para o planejamento de férias, passeios e atividades de verão.

Contudo, na última terça-feira (18), o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) publicou um boletim informativo com a previsão do tempo para o verão. De acordo com a equipe de meteorologistas, a nova estação não terá ocorrências atípicas como em anos anteriores, sem a influência de fenômenos que provocam secas e temperaturas mais elevadas.

Ou seja, em outras palavras, pode-se dizer que o verão de 2024/2025 terá temperaturas altas, dentro da normalidade da estação, e terá pancadas de chuvas, principalmente no período da tarde dos dias.

A climatologia indica que o verão é a estação que apresenta maiores acumulados de chuva no Estado do Paraná. Os temporais possivelmente virão acompanhados de vendavais, raios e granizo, e pelo grande volume de chuva em pouco tempo poderão ocasionar alagamentos e outras intempéries urbanas. A tendência é que o regime de chuva do verão 2024/2025 acompanhe a média histórica para a época do ano.

Contudo, pode-se prever, de acordo com os meteorologistas, que o verão de 2024/2025 será marcado pela chuva e temperaturas altas, mas nada fora da normalidade prevista para a estação. Mais informações e atualizações sobre as previsões podem ser encontradas diretamente no site do Simepar.