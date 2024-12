Paraná celebra 171 anos de emancipação política

O Estado do Paraná comemora nesta quinta-feira (19) seus 171 anos de emancipação política. A data comemora o aniversário do fim do processo de desmembramento do Paraná da província de São Paulo, com a chegada e posse do novo presidente da província, Zacarias de Góis e Vasconcelos, em 1853.

O ato foi fundamental para que a região se desenvolvesse economicamente, para que novas cidades surgissem e para a confirmação de uma identidade própria paranaense.

Na época, a emancipação política confirmava uma decisão que tinha sido tomada alguns meses antes, em 29 de agosto de 1853, com a edição da Lei Imperial nº 704, sancionada por Dom Pedro II. O acontecimento histórico transformou a antiga Comarca de Curitiba em uma nova província do Império brasileiro.

O desmembramento atendia a uma demanda das elites políticas e econômicas locais, que consideravam que o governo provincial de São Paulo dava um tratamento secundário às cidades e produtores da região.

Na época da emancipação, a nova província contava com apenas sete municípios: as cidades de Paranaguá e Curitiba, além das vilas do Príncipe (atual Lapa), Antonina, Morretes, Castro e Guaratuba.

A população estimada era de aproximadamente 70 mil habitantes, e as principais fontes de riqueza eram o transporte e invernação do gado trazido do Rio Grande do Sul e com destino a São Paulo, e a produção de mate.

HISTÓRIA

Apesar da emancipação ter acontecido somente em 1853, a história do Paraná é muito anterior a isso. Considerando a história do país após a chegada de portugueses à costa brasileira, os primeiros registros de ocupação na região datam de 1501, em Guaraqueçaba, no Litoral.

Com o desenvolvimento dos povoados do Litoral, em 1648 a cidade de Paranaguá foi elevada à condição de Vila por uma concessão do rei Dom João IV de Portugal. Em constante crescimento, os moradores locais pleitearam, em 1811, que Paranaguá se tornasse capital de uma nova província, desanexada da Capitania de São Paulo, o que não foi concedido. No ano seguinte, em 1812, a sede da Comarca foi transferida para Curitiba, que concentrava maior parte das rotas de comércio da região.

O movimento de emancipação teve suas primeiras tentativas formais em 1843, durante a Revolução Liberal de Sorocaba (SP). O processo legislativo formal, no entanto, só passou a tramitar em 1850, com a confirmação do desmembramento em 1853.

PALÁCIO IGUAÇU

Um século após a emancipação, o Estado vivenciou um importante momento de modernização com a construção do Palácio Iguaçu, inaugurado em 1954 como parte das comemorações do centenário. O edifício, projetado pelo engenheiro e arquiteto paranaense David Xavier de Azambuja, foi erguido no ponto mais alto do primeiro Centro Cívico criado no Brasil.

O Palácio Iguaçu, que completa 70 anos em 19 de dezembro de 2024, tornou-se então a sede oficial do governo estadual. Com 15.191 metros quadrados de arquitetura modernista, o edifício foi inaugurado pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto e pelo presidente João Café Filho.

Hoje, além de ser a sede do Governo do Estado, o prédio abriga um valioso acervo de cerca de 500 quadros e esculturas, além de porcelanas, móveis e tapeçarias que retratam a formação do Estado. A Agência Estadual de Notícias produziu três vídeos sobre esse marco.