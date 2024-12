Sistema FAEP reativa escritório regional no Norte Pioneiro

O Sistema FAEP reativou oficialmente, na última terça-feira (17), seu escritório regional em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A estrutura vai atender a 37 municípios da região, estreitando laços com produtoras e produtores rurais, ampliando serviços e fortalecendo a representatividade do setor agropecuário. A reinauguração da Regional de Santo Antônio da Platina – que estava desativada desde 2013 – era uma demanda do Núcleo Norte Pioneiro dos Sindicatos Rurais do Paraná (Nunorpi) e de agricultores e pecuaristas da região.

Em seu discurso, o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, destacou que a Regional de Santo Antônio da Platina faz parte de um processo de interiorização da entidade, ou seja, de uma estratégia de se aproximar ainda mais dos sindicatos rurais e dos agropecuaristas de cada localidade, com vistas a pensar em políticas estratégicas específicas para cada microrregião.

“Estamos reativando a Regional de Santo Antônio da Platina para fazer o que o Sistema FAEP faz de melhor: atender ao produtor rural com excelência. A Federação abre essa Regional, principalmente, para ampliar a nossa representatividade, os serviços prestados ao produtor rural e para apoiar sindicatos e municípios inorganizados”, definiu Meneguette.

O presidente interino também destacou a importância da união e do sistema de representatividade. Ele mencionou que, por meio dessa articulação, o setor agropecuário consegue obter inúmeras conquistas. O exemplo mais recente foi o recuo do governo do Paraná, que chegou a enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), para aumentar o imposto sobre herança e doação. Após atuação do Sistema FAEP e do G7 – grupo que reúne sete entidades que representam o setor produtivo –, esse item foi retirado do projeto.

“Temos que estar vigilantes diuturnamente. Contem incansavelmente com o Sistema FAEP para todas as pautas que se fizerem necessárias”, disse Meneguette. “Vamos continuar esse trabalho grande de levar a mensagem do sistema rural, de qualificação, de organização, de respeito aos princípios éticos e morais da sociedade”, acrescentou.

O presidente do Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina, José Afonso Junior, lembrou que a fundação da FAEP teve participação direta de agropecuaristas do município. O segundo presidente a comandar a FAEP, Paulo Patriani, por exemplo, era de Santo Antônio da Platina. Por isso, ele enfatizou a importância da reabertura da Regional do Sistema FAEP.

“Para nós, é resgatar um momento histórico. A Federação da Agricultura, que é tão grande, tão forte, nasceu em Santo Antônio da Platina. É motivo de alegria saber que a Federação se torna mais forte, com o compromisso de fazer com que estejamos resguardados por meio das reivindicações, que serão levadas adiante”, avaliou José Afonso Júnior.

Por sua vez, o presidente no Nunorpi, Aristeu Sakamoto, realçou que a Regional do Sistema FAEP contribui de forma decisiva para aproximar a entidade dos produtores rurais, fortalecendo ainda mais o sistema de representatividade. Além disso, Sakamoto deu ênfase à importância política do Norte Pioneiro para o setor agropecuário e para a economia do Paraná.

“Temos que ter capilaridade para manter a representatividade política, com os sindicatos bastante fortalecidos. Isso faz com que os sindicatos rurais se mantenham ativos e presentes na vida do produtor rural. Tudo isso, faz a gente se sentir mais forte, trabalhar melhor”, definiu Sakamoto. “O Nunorpi representa 20% da força política da FAEP. Nós fazemos parte da história de 60 anos da Federação e queremos continuar dando nossa contribuição para que a Federação seja sempre forte e unida”, concluiu.

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, celebrou a reabertura da Regional do Sistema FAEP, contextualizando a inauguração como parte de um movimento de realce da importância da região.

“Santo Antônio da Platina tem sido merecedora da confiança de grandes empresas e de entidades, como é o caso da FAEP. A cidade já é conhecida como centro comercial e de prestação de serviços da região, mas também somos conhecidos pelo agro. Mais de 41% do nosso PIB vem do agronegócio”, destacou.

A Regional

A Regional de Santo Antônio da Platina havia sido desativada em 2013. Na ocasião, os municípios foram distribuídos entre as regionais de Londrina e Ponta Grossa. No entanto, o Sistema FAEP detectou a necessidade reforçar a conexão com os produtores do Norte Pioneiro. Com a unidade de Santo Antônio da Platina, o Sistema FAEP volta a contar com 11 regionais. Entre as principais metas definidas, está o aumento do número de cursos e do número de produtores rurais associados a sindicatos rurais.

“Agora, voltamos a ter um ponto de atendimento de presidentes de sindicatos rurais, mobilizadores, instrutores e produtores rurais, inclusive de municípios inorganizados. Tudo isso, nos ajuda a estreitar relações com o campo e a aproximar ainda mais o Sistema FAEP dos produtores rurais. Vamos ampliar ainda mais a atuação do Sistema FAEP na região, seja aumentando a nossa representatividade, seja prestando serviços, ofertando capacitações ou apoiando a mobilização”, disse a supervisora da Regional de Santo Antônio da Platina, Flaviane Medeiros. Além dela, o escritório regional conta com a auxiliar Tatiele Arruda.

Visitas

A agenda da comitiva do Sistema FAEP a Santo Antônio da Platina começou pela manhã. Capitaneada pelo presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette, a delegação fez uma visita à sede do Sicredi Norte Sul, onde foi recebida pelo presidente, Paulo Buso, que também é diretor financeiro do Sistema FAEP. O encontro contou, ainda, com a presença do prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto.

À tarde, a comitiva do Sistema FAEP fez uma visita técnica à fazenda Pecuária Beka, do ex-deputado federal Abelardo Lupion. A propriedade é referência na criação de gado da raça nelore, com um rebanho de 110 fêmeas de linhagem genética de ponta. Além da criação de gado em diversas etapas, a Beka também atua no fornecimento de sêmen. O plantel da fazenda já está na sexta geração de animais trazidos da Índia.

Além disso, a agenda do Sistema FAEP também contemplou uma visita ao Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina e um encontro com presidentes de sindicatos rurais que fazem parte do Nunorpi.