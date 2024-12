Homem xinga o outro de “Noia” e dá tijolada no rosto da vítima

Um jovem ficou ferido após levar uma tijolada no rosto. O crime foi registrado no início da madrugada desta terça-feira (17) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 os policiais foram acionados para comparecer ao Pronto Socorro após um paciente dar entrada no local com ferimentos no rosto que teriam sido causados por uma tijolada. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de Saúde Averiguar a situação.

No local, indagado sobre a situação o jovem passou a relatar que estava na Praça Brasil x Japão quando um homem chegou ao local lhe chamando de “Noia”, gíria utilizada para se referir a usuários de drogas. Em seguida, o suspeito pegou um tijolo e jogou contra o rosto da vítima causando ferimentos em sua testa e boca.

Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências e encontraram o homem na Rua Fioravante Malaghine. Ele tentou empreender fuga, mas acabou sendo contido, preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.