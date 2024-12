Diretor de vendas dá dicas de como maximizar as vendas de Natal de maneira segura

À medida que as compras online aumentam, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de garantir uma experiência de pagamento segura e sem complicações para aproveitar e impulsionar as vendas nesta época do ano.

A importância de um processo de pagamento simplificado é ressaltada pelo fato de que mais da metade dos consumidores (55%) tende a abandonar suas compras online se for necessário inserir novamente suas informações de cartão de crédito ou de envio.

Essa tendência destaca a importância de adotar soluções como o Click to Pay, um sistema que simplifica o processo de pagamento online permitindo que os usuários registrem suas informações de pagamento apenas uma vez. Isso melhora as taxas de conversão e reduz a fricção durante o processo de pagamento. Ao selecionar o Click to Pay, o sistema recupera automaticamente os dados, evitando que os usuários precisem inseri-los repetidamente. Ao eliminar a necessidade de os consumidores inserirem manualmente as informações de pagamento, como dados do cartão e endereço de envio, o Click to Pay oferece uma experiência de pagamento rápida, segura e sem complicações, o que aumenta a probabilidade de atrair o interesse dos compradores.

Continua após a publicidade

Outro ponto importante é que esse sistema é projetado com altos padrões de segurança, baseados nos mesmos princípios utilizados pelos cartões bancários para proteger o ecossistema de pagamentos. O Click to Pay aproveita os fundamentos do EMVco, garantindo uma proteção robusta e confiável. Uma de suas principais características de segurança é o uso da tokenização do EMVco, onde cada cartão que realiza uma transação se transforma em um token único, gerado a partir de um cartão bancário, o que ajuda a proteger as informações sensíveis dos usuários. Além disso, implementa autenticação de dois fatores, adicionando uma camada extra de segurança no processo de pagamento, garantindo que apenas o usuário autorizado possa concluir a transação.

Finalmente, é totalmente compatível com o 3D Secure, um protocolo adicional de segurança que reforça a proteção das transações online, proporcionando maior tranquilidade tanto para os usuários quanto para os comerciantes. Em resumo, o Click to Pay oferece um ambiente de pagamento altamente seguro, alinhado às melhores práticas do setor para proteger os dados dos usuários.

A tokenização é uma solução que aumenta a taxa de aprovação, protege os dados críticos das transações com cartões financeiros e beneficia os e-commerces e os clientes, permitindo proteger o negócio contra fraudes e facilitando a experiência de pagamento do cliente no momento do checkout. No final, você obtém uma experiência de pagamento única: rápida, sem fricções e agradável.

Esse sistema permite substituir dados confidenciais dos usuários, como o número do cartão de crédito, por um valor substituto conhecido como token, com uma identificação única que mantém a informação essencial sem comprometer sua segurança.

Os tokens são armazenados pelos comerciantes e utilizados para transações de pagamento, maximizando as vendas, reduzindo as fraudes e mantendo a satisfação dos clientes ao garantir que os dados de pagamento dos usuários finais estejam sempre atualizados e protegidos.

Quem adotou a tokenização no comércio eletrônico está registrando uma redução de 40% nas fraudes e um aumento imediato nas taxas de aprovação de transações de 6 a 15 pontos percentuais

Os comerciantes eletrônicos enfrentam uma forte concorrência para aumentar sua participação de mercado, fluxos de receita e alcançar uma rentabilidade sustentável. A tokenização da rede representa um impulso rápido e significativo à vantagem competitiva, ao desempenho comercial dos negócios, com oportunidades comerciais inovadoras e interessantes, e ao desenvolvimento contínuo da experiência do cliente no momento do pagamento.

Por meio de uma única integração com uma plataforma unificada, os comerciantes também podem conectar facilmente seus usuários registrados e pagamentos de convidados com todas as redes relevantes em um curto período de tempo, garantindo que estejam bem preparados para atender à maior demanda e tráfego associados à temporada de compras de Natal em muitas lojas de varejo e grandes armazéns.