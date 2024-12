Semana vai ser quente e chuvosa no Norte Pioneiro

A semana começa com um calor intenso na região do Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com as previsões do ClimaTempo, nesta segunda-feira (16), a região registrou em média 29°C. Contudo, a temperatura tende a mudar com o passar dos dias, sendo que no fim de semana, existe a possibilidade de chuva em diversas cidades da região.

Segundo as previsões do ClimaTempo para a região, a semana, que começou quente, deve manter a estabilidade do calor até a próxima terça-feira (17), com tempo aberto e com o sol dominando a região.

Na quarta-feira (18), embora a previsão seja de que a região atinja 30°C durante o dia, a previsão aponta que o clima poderá estar com muitas nuvens, mas ainda dominado pelo sol. De acordo com as previsões, o pico do calor neste dia, deve permanecer entre as 15h00 e 17h00, tendo uma queda a partir das 18h00.

Já na quinta-feira (19), a região continua com temperaturas elevadas, tendo em média 31°C. Porém, o dia pode ser menos exaustivo, já que a presença do sol não deve ser vista pelos moradores. De acordo com as previsões, o dia permanecerá nublado.

Na sexta-feira (20), a situação começa a mudar. As previsões apontam que a temperatura média do dia caiam em 3°C referente ao dia anterior, tendo como média 28°C. Porém, o que realmente deve mudar a temperatura da região neste dia, é a presença de chuva e umidade relativa do ar, além de ventos que podem alcançar até 14km/h.

No sábado (21), apesar de que a temperatura média volte a 31°C na região, e a chuva diminua, o tempo úmido e chuvoso deve continuar em diversas cidades do Norte Pioneiro. Já no domingo (22), a temperatura continua no mesmo padrão e a presença da chuva e umidade do ar deve diminuir significativamente, devolvendo o calor para a região.

Com isso, a semana no Norte Pioneiro do Paraná deve ser bastante diversificada em relação ao clima e a temperatura. Com previsões que mudam a cada dia que se passa, a semana deve sofrer diversas alterações até o próximo fim de semana.